Turquie: la banque centrale abaisse d'un point son taux directeur

La Banque centrale de Turquie a abaissé d'un point jeudi son principal taux directeur, de 16% à 15%, suivant le souhait du président turc Recep Tayyip Erdogan malgré l'hostilité des marchés.

Cette nouvelle baisse du taux directeur - la troisième en moins de deux mois - a continué d'entraîner la livre turque dans sa chute.

La monnaie turque, la moins performante des devises des pays émergents en 2021, s'échangeait peu après 11H00 GMT, autour de 10,8 livres pour un dollar, en baisse de plus de 2 points dans les minutes ayant suivi l'annonce.

Un dollar s'échangeait à 8,3 livres début septembre.

Les décisions mensuelles concernant les taux directeurs sont scrutées par tous en Turquie, alors que l'inflation officielle frôle les 20% sur un an rendant le coût de la vie difficilement soutenable pour une grande partie de la population.

En parallèle, la livre turque atteint presque quotidiennement de nouveaux plus bas historiques face au dollar et a perdu plus de 30% de sa valeur depuis le début de l'année face au billet vert.

Cette décision est "ridicule" et "vraiment dangereuse pour la livre et pour la Turquie", a estimé Timothy Ash, analyste à BlueBay Asset Management, spécialiste de la Turquie.