Turquie : descente de police et arrestations dans une chaîne de télévision d'opposition

La police turque a fait une descente tôt mardi à Istanbul au siège de la chaîne d'opposition Sozcu TV et de son groupe médiatique, procédant à des arrestations ( AFP / Yasin AKGUL )

La police turque a fait une descente tôt mardi à Istanbul au siège de la chaîne d'opposition Sözcü TV et de son groupe, procédant à des arrestations et installant un administrateur nommé par le gouvernement, un nouveau coup dur pour les médias d'opposition.

Il s'agit de la troisième opération de ce type en un peu plus d'un an, un mois après la prise de contrôle par les autorités de la chaîne d’information la plus regardée du pays, Halk TV.

"Un administrateur judiciaire a été nommé à Sözcü ! La police fouille le bâtiment (...) Il y a eu des interpellations", a publié le groupe sur son compte X.

Parmi les personnes placées en détention figurent Funda Tuncer Sidali, qui préside le conseil d'administration, et le dirigeant de longue date de Sözcü, Asim Akgül tandis que deux autres dirigeants étaient recherchés, ont indiqué des médias turcs.

Selon Sözcü, la police a perquisitionné à la fois la télévision et les activités en ligne du groupe, nommant un administrateur pour les deux, mais pas pour le journal.

Les programmes habituels ont été interrompus mais au bout de plusieurs heures des journalistes au travail étaient visibles à l'intérieur et la chaine diffusait des contenus non politiques, ont indiqué des correspondants de l'AFP.

Des journalistes font des directs devant le siège de la chaîne de télévision turque Sözcü TV, pendant une intervention policière à l'intérieur des locaux à Istanbul, le 17 novembre 2026 ( AFP / BERK OZKAN )

Un communiqué du parquet a justifié les perquisitions par un acte d'accusation de 2017 visant le propriétaire de Sözcü Media, Burak Akbay, qui vit à l'étranger, affirmant que des documents financiers suggéraient qu'il occupait un rôle de dirigeant au sein de "l'organisation terroriste FETO" – rendue responsable par Ankara de la tentative de coup d'État avortée de 2016.

"Les condamnations prononcées contre les personnes jugées dans cette affaire ont été annulées par la Cour de cassation, qui n'a trouvé aucune preuve de liens avec la FETO", a déclaré à l'AFP Ersan Barkin, avocat du groupe Sözcü, précisant que tous les prévenus avaient été acquittés. "Cela n'est pas juridiquement justifié", a-t-il ajouté en parlant de l'opération de mardi, et promettant de la contester en justice.

Des organisations de défense des droits et des personnalités de tout l'éventail politique ont dénoncé une énième tentative de réduire au silence toute voix critique du gouvernement.

Cette opération intervient un mois après celle contre Halk TV, où les autorités ont interrompu les émissions et nommé un administrateur. La police avait alors pris le contrôle du siège de la chaîne et interpellé 11 de ses salariés. Halk TV ne diffuse plus que des contenus d'archives depuis sa reprise de diffusion.

Les journalistes et médias d'opposition sont constamment visés par la justice turque pour une large palette d'infractions présumées, allant de la diffamation à l'insulte, en passant par la corruption ou la diffusion de fausses nouvelles.

"Bâillonnement"

Des employés de la chaîne de télévision turque Sözcü TV dans leurs locaux après une descente de police à Istanbul, le 17 novembre 2026 ( AFP / BERK OZKAN )

"En réduisant au silence les médias critiques qui enquêtent et rendent compte des sujets qui mécontentent le public, en particulier la crise des fonds, le pouvoir politique mène une opération de bâillonnement", a déclaré Baris Terkoğlu, journaliste pour Onlar TV et le quotidien Cumhuriyet.

Il fait référence à un scandale lié à un fonds d'investissement de plusieurs milliards de dollars, qui affecte l'épargne de près d'un demi‑million d'investisseurs et qui met la pression sur l'AKP, le parti du président Recep Tayyip Erdogan, à l'approche des élections de 2028.

"Tenter de faire la lumière sur le scandale du fonds est trop dangereux en Turquie. Aujourd’hui, c'était le tour de Sözcü TV", a écrit sur X le rapporteur du Parlement européen sur la Turquie, Nacho Sanchez Amor. L'espace "pour une télévision indépendante et critique en Turquie a pratiquement disparu".

L'Association des journalistes progressistes de Turquie (CGD) a dénoncé "une attaque grave contre la liberté de la presse", estimant que "la culture d'obéissance imposée aux journalistes est une tentative de décider ce que le public entendra, apprendra et discutera".

Sözcü TV a déjà fait l'objet de sanctions répétées de la part de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, le RTÜK. En juillet dernier, la chaîne a cessé d'émettre pendant dix jours, en raison de sa couverture des manifestations de masse déclenchées par l'emprisonnement de l'emblématique maire d'opposition d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, pour des faits de corruption largement dénoncés comme politiques.

"Au cours des deux dernières années, certains des médias les plus importants de l'opposition (...) ont été réduits au silence", a déclaré à l'AFP le vétéran de la défense des droits des médias Erol Onderoglu.

Des employés de la chaîne Sözcü TV après la descente de police à Istanbul, le 17 novembre 2026 ( AFP / BERK OZKAN )

"Ça suffit ! Vous ne pouvez pas faire de la mise sous tutelle une forme normale de gouvernance !", a écrit sur X Tulay Hatimogullari, coprésidente du parti prokurde DEM, troisième parti de Turquie.

Pour le chef de l'opposition, Özgür Özel, qui dirige le Yeni Parti, le pouvoir "n'a désormais plus aucune tolérance à la moindre critique".