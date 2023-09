Turquie: abandon des poursuites pour activités "immorales" contre une ONG féministe

Manifestation de soutien à l'association féministe "We Will Stop Femicide" devant le tribunal où se déroule la dernière audience de son procès, à Istanbul en Turquie le 13 septembre 2023 ( AFP / YASIN AKGUL )

Victoire pour les féministes turques: un tribunal d'Istanbul a annoncé mercredi l'abandon des poursuites contre une association de défense des droits des femmes accusée d'activités "contraires à la morale".

"La plainte a été rejetée", a affirmé à l'AFP Nursen Inal, une des représentantes de la plateforme "We Will Stop Femicide" dont un procureur avait demandé l'an dernier la dissolution.

"Nous sommes très heureuses, même si rien de tout ça n'aurait dû avoir lieu au départ. Nous continuerons la lutte pour défendre les droits des femmes!", a déclaré Mme Inal à l'AFP au milieu des applaudissements des soutiens présents au tribunal.

"Qu'est-ce que nous disions ? Nous arrêterons les féminicides et vous ne pourrez pas nous arrêter!", s'est encore félicitée l'association dans un message sur le réseau social X (ex-Twitter).

Un procureur d'Istanbul avait demandé l'an dernier la dissolution de la plateforme "We Will Stop Femicide", une des principales associations de défense des droits des femmes de Turquie, pour "activités contraires à la loi et la morale".

Les dirigeantes de l'ONG, fondée en 2010, dénonçaient un procès politique depuis son ouverture en juin 2022.

- "Détruire la famille" -

A l'origine du procès, des plaintes déposées par des particuliers qui reprochent aux membres de l'association de "détruire la famille au prétexte de défense des droits des femmes".

La police anti-émeute monte la garde lors d'une manifestation devant le tribunal où se déroule un procès de l'association féministe "We Will Stop Femicide", à Istanbul en Turquie le 13 septembre 2023 ( AFP / YASIN AKGUL )

La plateforme avait organisé plusieurs manifestations pour le maintien de la Turquie dans la Convention d'Istanbul, un traité international établissant un cadre légal et institutionnel pour lutter contre les violences sexistes et dont la Turquie s'est retirée en 2021.

Le gouvernement turc avait justifié sa décision en affirmant que ce traité encourageait l'homosexualité et menaçait la structure familiale traditionnelle.

A l'inverse, des familles de femmes turques victimes de féminicides avaient pris la défense de la plateforme féministe.

"Nous nous opposons à la dissolution de la plateforme. Elles nous ont soutenues quand il n'y avait personne pour nous soutenir", avaient-elles plaidé dans un communiqué lu mercredi devant la cour par une responsable de l'ONG.

Dans la dernière ligne droite de la campagne pour l'élection présidentielle, en mai, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait également ciblé presque quotidiennement les LGBTQI+, qu'il qualifie depuis des années de "pervers".

Selon la plateforme féministe, 189 femmes ont été tuées depuis le début de l'année en Turquie -- 403 en 2022.

Manifestation de soutien à l'association féministe "We Will Stop Femicide" devant le tribunal où se déroule son procès, à Istanbul en Turquie le 13 septembre 2023 ( AFP / YASIN AKGUL )

L'abandon des poursuites contre l'ONG intervient sept jours après la visite à Ankara du commissaire européen à l'Elargissement.

Ce dernier, le Hongrois Oliver Varhelyi, a conditionné la reprise des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne à l'accomplissement de progrès en matière de "démocratie et (d') Etat de droit".