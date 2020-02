Turquie: à peine acquitté, le mécène Osman Kavala de nouveau arrêté

Dans l'après-midi, un tribunal de Silivri, près d'Istanbul, avait acquitté neuf personnes, dont M. Kavala, accusées de "tentative de renversement du gouvernement" pour avoir soutenu des manifestations antigouvernementales en 2013, connues sous le nom de mouvement de Gezi.

Le tribunal avait en outre ordonné la libération du mécène emprisonné depuis plus de deux ans, une incarcération qui en a fait le symbole des pressions croissantes contre la société civile en Turquie.

Mais avant sa libération, le bureau du procureur général d'Istanbul a émis un mandat d'arrêt contre M. Kavala dans le cadre d'une enquête séparée, liée à une tentative de putsch visant le président Recep Tayyip Erdogan en 2016.

Selon l'agence de presse étatique Anadolu, M. Kavala était attendu à sa sortie de prison par des enquêteurs qui l'ont emmené au siège de la police antiterroriste à Istanbul dans la soirée pour le placer en garde à vue.

Alors que l'acquittement de M. Kavala avait été salué par les ONG et plusieurs pays étrangers, sa nouvelle arrestation risque de susciter une avalanche de critiques et de renforcer le sentiment d'un acharnement contre le mécène, plusieurs fois pris à partie par M. Erdogan.

La Turquie est régulièrement accusée de porter atteinte aux libertés, en particulier depuis la tentative de coup d'Etat visant le président Erdogan en 2016, suivie d'une implacable répression contre les voix critiques.

Dans un communiqué, Amnesty International a appelé à "libérer immédiatement" M. Kavala, qualifiant la décision de l'arrêter après son acquittement de "cynique et cruelle".

A supporter of Turkish leading businessman and rights defender Osman Kavala reacts after Istanbul prosecutors issued a new arrest warrant for Kavala, as part of a separate probe following his acquittal earlier in the day, on February 18, 2020, in Silivri, near Istanbul.Istanbul prosecutors on February 18 issued a new arrest warrant for rights defender Osman Kavala as part of a separate investigation into a failed 2016 coup, the official Anadolu news agency reported. The new warrant comes after Kavala and other eight defendants were acquitted in a highly controversial trial over the anti-government "Gezi Park" protests of 2013. ( AFP / Ozan KOSE )