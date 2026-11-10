Turquie : à Adana, les habitants refusent d'être "le dépotoir de l'Europe"

Des moutons broutent au milieu des copeaux de plastiques abandonnés sur les rives d'un canal d'irrigation à Adana, dans le sud de la Tirquie, le 29 octobre 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )

Bordées de vergers de clémentiniers dans la province d'Adana, dans le sud de la Turquie, les rives du canal où Ibrahim Yildiz fait paître ses moutons auraient tout d'un décor de carte postale. Mais ce serait sans les montagnes de copeaux de plastique.

"C'est comme ça depuis dix ans. Ici, on l'appelle le canal sale. Mes bêtes ne donnent plus de lait", soupire le berger de 65 ans, fataliste.

Première destination de déchets plastiques de l'UE avec 510.000 tonnes importées en 2025, ainsi que 140.000 tonnes importées de Grande-Bretagne, la Turquie est devenue "le dépotoir de l'Europe", dénoncent des défenseurs de l'environnement alors que la COP31 s'est ouverte lundi à Antalya.

Évalué à 94 millions d'euros en 2025 par la Commission européenne, ce commerce provoque une pollution de la Méditerranée et des terres agricoles turques avec majoritairement des plastiques non recyclables.

Des déchets mal broyés trahissent leur provenance, comme cet emballage de jambon français, vu à Adana dans le sud de la Turquie le 28 octobre 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )

Ils finissent en montagnes d'immondes copeaux, abandonnés dans la nature ou brûlés à ciel ouvert, a constaté l'AFP. Avec des déchets mal broyés qui trahissent leur provenance: un emballage de jambon français, un paquet de chips autrichien, un sachet de sauce tomate britannique.

Près de 60% de ces déchets sont acheminés vers la province d'Adana, où quelque 170 entreprises de recyclage sont implantées au coeur de terres fertiles produisant plus d'un tiers des agrumes turcs.

"Désastre"

Un tas de déchets plastiques broyés provenant d’installations de recyclage et d’autres déchets, dans un canal d’irrigation de la province d’Adana, dans le sud de la Turquie, le 29 octobre 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )

Selon le biologiste marin Sedat Gundogdu, du Groupe de recherche sur les micro-plastiques (GRM), les particules errent, entre fleuves et inondations, d'Adana jusqu'en Méditerranée où elles se sont accumulées sur les côtes turques cet été.

"Nous avons mesuré une concentration de micro-plastiques en Méditerranée jusqu'à 65 fois supérieure aux niveaux observés jusqu'ici. Jusqu'à 93% provient du broyage des déchets dans les centres de recyclage", affirme-t-il.

Un tas de déchets plastiques broyés dans la zone de stockage d’une installation de recyclage, dans le quartier de Kucukdikili à Adana, dans le sud de la Turquie, le 29 octobre 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )

"C'est un désastre écologique car c'est permanent. Une fois qu'elle atteint la mer, toute la Méditerranée est polluée".

Interrogé par l'AFP, le ministre turc de l'Environnement Murat Kurum a réfuté ces accusations. "Nous n'autorisons absolument pas les importations de déchets (...) Qu'est-ce qui entre ? De la matière granulée broyée, utilisée comme matière première", avait-il déclaré aux journalistes le 23 octobre.

Là où des importations illégales de déchets avaient été détectées à Adana, "nous avons fermé les entreprises identifiées et infligé des sanctions", avait-il ajouté.

Mais pour Sedat Gundogdu, amendes et inspections restent insuffisantes, même si tout est souvent conforme en théorie.

Des déchets plastiques broyés s'entassent dans la zone de stockage d’une installation de recyclage, dans le quartier de Kucukdikili à Adana, dans le sud de la Turquie, le 29 octobre 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )

"Il faut globalement mettre fin au commerce des déchets qui est une nouvelle forme de colonialisme", dénonce-t-il. "Seuls 9% des plastiques sont recyclables. Tenter de recycler un matériau conçu pour être jeté coûte cher. C'est pourquoi l'Europe les envoie à d'autres pays. En l'occurrence, le recyclage est une illusion".

"On ne peut pas respirer"

A Kucukdikili, banlieue défavorisée d'Adana, des riverains ne supportent plus les incinérations à ciel ouvert, présentées comme des incendies accidentels.

Près de 200 feux sont recensés chaque année en Turquie dans des établissements de recyclage, selon un décompte du GRM. "Adana n'est pas le dépotoir de l'Europe", ont scandé les riverains pendant une manifestation en août.

Murat Esin, un riverain d'un site de recyclage dans le quartier de Kucukdikili à Adana, dans le sud de la Turquie, le 29 octobre 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )

Murat Esin, qui habite à côté d'un site de recyclage, s'est plaint à la présidence, en vain. "On ne peut respirer à cause de l'odeur et des cendres qui recouvrent tout. Des cas de cancer se multiplient dans le quartier. Mais personne ne nous écoute", lance-t-il.

"L'incinération est le seul moyen pour ces entreprises de se débarrasser gratuitement des morceaux non recyclables", dénonce le défenseur de l'environnement Yasar Gokoglu, alors qu'une grue alimente en copeaux de plastique une montagne de déchets qui jouxte les habitations.

"Les Européens se donnent peut-être bonne conscience en effectuant le tri. Mais ils doivent savoir que leurs déchets finissent par nous empoisonner".

Le "zéro déchet", promu par une fondation créée par la première dame turque Emine Erdogan, sera au coeur des négociations de la COP31, selon le ministre turc de l'Environnement.

Une grue alimente en copeaux de plastique une montagne de déchets qui jouxte les habitations, dans le quartier de Kucukdikili à Adana, dans le sud de la Turquie, le 29 octobre 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )

"Les déchets plastiques importés dans notre pays pour être recyclés doivent être traités sans nuire à l'environnement et les processus de gestion des déchets doivent être efficacement contrôlés et traçables", a affirmé à l'AFP Samed Agirbas, le président de la fondation Zéro Déchet.

Pourtant, l'interdiction par l'UE d'exporter des déchets plastiques vers les pays non membres de l'OCDE à partir du 21 novembre risque d'accroître ces flux vers la Turquie, elle-même membre de l'OCDE.

"La COP31 offre une opportunité", estime Sedat Gündogdu.

"Un appel à mettre fin au commerce des déchets placerait la Turquie en position de leader. L'objectif du zéro déchet ne peut être atteint qu'en mettant un terme à ces importations".