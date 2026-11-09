Turquie: 17 morts après une explosion dans une usine, la colère gronde

Photo diffusée le 9 novembre 2026 par l'agence de presse turque DHA (Demiroren News Agency) montrant des secouristes sur les lieux d'une explosion à l'usine Habas Demir Celik, à Aliaga, au nord d'Izmir, l'ouest de la Turquie ( AFP / Demiroren News AAgency )

Une explosion accidentelle dans une usine sidérurgique près de la ville portuaire d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie, a fait au moins 17 morts, dans des circonstances que le président Recep Tayyip Erdogan a promis d'élucider.

Le chef de l'Etat a fait état de 16 morts et 13 blessés, dont deux dans un état critique. Le ministre de la Santé Kemal Memisoglu a plus tard indiqué qu'un des deux avait succombé à ses blessures.

"L'éventuelle existence de négligences et l'identité des responsables seront établies", a promis le chef de l'Etat à la télévision, l'événement suscitant une émotion considérable dans le pays.

La déflagration s'est produite vers midi locales (9h00 GMT) à l'usine Habas Demir Celik à Aliaga, à environ 60 kilomètres au nord d'Izmir.

Le gouverneur d'Izmir, Süleyman Elban, a déclaré que l'explosion s'était produite "lors d'une opération de remplacement de chaudière" lorsqu'une grue portique s'est effondrée dans un grand four industriel pendant le processus de coulée d'acier liquide.

Yasin Cetiner, un ouvrier de 52 ans, a pour sa part expliqué à l'AFPTV que la grue avait laissé tomber un énorme conteneur d'acier en fusion.

"Le câble de la grue a rompu et environ 120 tonnes d'acier liquide sont tombées dans le four", a-t-il précisé. "Comme il y a des panneaux refroidis à l'eau dans le four, l'acier liquide a provoqué une explosion d'hydrogène en entrant en contact avec l'eau".

Les images de l'agence DHA montraient un épais nuage de fumée s'élevant dans le ciel bleu, les flammes semblant engloutir une haute structure au sein de l'usine.

"Comme la fin du monde"

Deniz Ulker, un témoin, a décrit des vibrations ressemblant à un séisme. "Il y a eu une énorme explosion. Le sol s'est littéralement dérobé sous nos pieds, j'ai cru que c'était un tremblement de terre", a-t-il expliqué à l'AFPTV. "Le toit de l'usine se liquéfiait littéralement, comme de l’eau, en brûlant. Les flammes (...) coulaient vers le bas. C'était comme la fin du monde".

Photo diffusée le 9 novembre 2026 par l'agence de presse turque DHA (Demiroren News Agency) montrant des secouristes sur les lieux d'une explosion à l'usine Habas Demir Celik, à Aliaga, au nord d'Izmir, l'ouest de la Turquie ( AFP / Demiroren News AAgency )

Toutes les victimes sont des ouvriers de l'usine. Quatre personnes pourraient être encore sous les décombres.

"Les causes de l'explosion, toute négligence et tout manquement à la surveillance doivent être mis en lumière (...) et aucun responsable ne doit rester impuni", a exigé le parti DEM (opposition), troisième force politique du pays.

En milieu d'après-midi, le quotidien Evrensel, proche de l'opposition, a indiqué que des unités antiémeutes avaient été déployées devant l'hôpital public d'Aliaga où étaient admis les blessés.

"Nous ne voulons plus mourir !"

Selon le site, le frère d'une victime s'est immolé par le feu devant l'usine en début de soirée. Il a été transféré à l'hôpital, son état de santé n'a pas été précisé.

Selon des journalistes de l'AFP, la situation était tendue devant l'hôpital et l'usine dans la soirée. Entre 60 et 70 personnes, proches des victimes et syndicalistes, se trouvaient dans l'enceinte de l'établissement hospitalier. La police empêchait en revanche les médias d'y accéder.

Deux militants d'un collectif d'ouvriers qui dénonçaient les conditions de sécurité sur le site ont été interpellés, avant d'être libérés dans la soirée.

"Nous avons exprimé notre indignation légitime et fondée (...). Les responsables de ce massacre doivent être traduits en justice", a dénoncé à l'AFP Oktay Türk, porte-parole du collectif, pointant "l'avidité aveugle de la direction" de l'entreprise.

Habas, l'un des plus gros producteurs d'acier de Turquie, a refusé de répondre par téléphone aux questions de l'AFP.

La cellule locale du Parti du travail (EMEP, marxiste-léniniste) a déploré le non-respect systématique des mesures élémentaires de sécurité et le "report des opérations de maintenance et de révision afin de ne pas perturber la production".

Selon Evrensel, il s'agit du troisième accident mortel dans l'entreprise en trois semaines. Le site publie la liste de 11 travailleurs décédés depuis 2018, dont 5 sous-traitants et 2 stagiaires.

Des militants ont appelé à une manifestation sur une place d'Aliaga mardi, sous la bannière "Ça suffit, nous ne voulons plus mourir !".

"Nous nous rassemblons pour dire STOP à cet enfer d'exploitation dans lequel des dizaines de nos camarades ont perdu la vie et des centaines ont été laissés handicapés à cause de la cupidité des employeurs pour le profit !", peut-on lire sur leur affiche postée sur les réseaux sociaux.