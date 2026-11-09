Turquie: 16 morts dans l'explosion d'une usine, Erdogan promet la vérité

Photo diffusée le 9 novembre 2026 par l'agence de presse turque DHA (Demiroren News Agency) montrant des secouristes sur les lieux d'une explosion à l'usine Habas Demir Celik, à Aliaga, au nord d'Izmir, l'ouest de la Turquie ( AFP / Demiroren News AAgency )

Une explosion accidentelle dans une usine sidérurgique près de la ville portuaire d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie, a fait au moins seize morts, dans des circonstances que le président Recep Tayyip Erdogan a promis d'élucider.

"Malheureusement, 16 personnes ont perdu la vie dans l'explosion, tandis que 13 autres, dont deux sont dans un état critique, continuent de recevoir des soins médicaux", a déclaré le chef de l'Etat à la télévision.

"Les raisons pour lesquelles (l'accident) a eu lieu, l'éventuelle existence de négligences et l'identité des responsables, seront établies", a-t-il ajouté alors que l'évènement suscite une émotion considérable dans le pays.

La déflagration s'est produite vers midi locales (9h00 GMT) à l'usine Habas Demir Celik à Aliaga, à environ 60 kilomètres au nord d'Izmir, après l'effondrement d'une grue dans un four industriel. Un incendie s'est ensuite déclenché sur le site.

"Lors d'une opération de remplacement de chaudière (...), le pont roulant est tombé et les matériaux qui en sont tombés ont atterri dans le four à arc, provoquant une explosion dans l'aciérie située derrière celui-ci", a expliqué le gouverneur d'Izmir, Süleyman Elban.

Les images de l'agence DHA montraient un épais nuage de fumée s'élevant dans le ciel bleu, tandis que les flammes semblaient engloutir une haute structure au sein de l'usine.

"Un tremblement de terre"

Deniz Ulker, un témoin, a décrit des vibrations ressemblant à un séisme. "Le sol bougeait sous nos pieds, j'ai cru que c'était un tremblement de terre. Quand j'ai regardé l'usine de l'autre côté de la rue, une épaisse fumée noire en sortait. Un incendie s'est déclaré au niveau de la cheminée", a-t-il raconté à l'agence de presse publique Anadolu.

Photo diffusée le 9 novembre 2026 par l'agence de presse turque DHA (Demiroren News Agency) montrant des secouristes sur les lieux d'une explosion à l'usine Habas Demir Celik, à Aliaga, au nord d'Izmir, l'ouest de la Turquie ( AFP / Demiroren News AAgency )

Selon le maire d'Izmir, Cemil Tugay, les équipes de secours s'attelaient à "dégager la plateforme (qui s'est) effondrée". Toutes les victimes sont des ouvriers de l'usine et quatre personnes pourraient être encore sous les décombres.

Le ministre du Travail, Vedat Isıkhan, et celui de l'Énergie, Alparslan Bayraktar, se sont rendus sur place.

"Les causes de l'explosion, toute négligence et tout manquement à la surveillance doivent être mis en lumière en toute transparence, et aucun responsable ne doit rester impuni", a exigé le parti DEM (opposition), troisième force politique du pays.

En milieu d'après-midi, le quotidien Evrensel, proche de l'opposition, a indiqué que des unités antiémeutes avaient été déployées devant l'hôpital public d'Aliaga où étaient admis les blessés. "La police bloque l'accès à l'hôpital", a précisé le site.

"Report des opérations de maintenance"

Selon le site, le frère d'une victime s'est immolé par le feu devant l'usine en début de soirée. Il a été transféré à l'hôpital et son état de santé n'a pas été précisé.

Selon des journalistes de l'AFP, la situation était tendue devant l'hôpital et l'usine dans la soirée.

Entre 60 et 70 personnes, proches des victimes et syndicalistes, se trouvaient dans l'enceinte de l'établissement. La police empêchaient en revanche les médias d'y accéder.

Deux militants du Collectif des ouvriers de la mer Egée ont été interpellés alors qu'ils dénonçaient les conditions de sécurité sur le site. "L'avidité aveugle de la direction de Habas a provoqué une catastrophe majeure", a dénoncé à l'AFP Oktay Türk, porte-parole du collectif.

"Nous avons exprimé notre indignation légitime et fondée (...). Nos camarades doivent être libérés immédiatement et les responsables de ce massacre traduits en justice".

L'entreprise a refusé de répondre par téléphone aux questions de l'AFP.

La cellule locale du Parti du travail (EMEP, marxiste-léniniste) a déploré de son côté le non-respect systématique des mesures élémentaires de sécurité.

"Depuis des années, les ouvriers dénoncent le report des opérations de maintenance et de révision afin de ne pas perturber la production", a-t-il relevé. "Les géants du fer et de l'acier, qui se vantent de leurs résultats à l'exportation, ne sont pas inquiétés et les inspections rigoureuses nécessaires pas effectuées".

Selon Evrensel, il s'agit du troisième accident mortel dans l'entreprise en trois semaines. Il publie la liste de 11 travailleurs décédés depuis 2018, dont 5 sous-traitants et 2 stagiaires.

Plusieurs accidents ont eu lieu ces dernières semaines dans des mines de charbon du pays, dont un a fait cinq morts début octobre. Des sources syndicales avaient évoqué des pressions sur les ouvriers pour ouvrir un nouveau segment d'exploitation au sein de la mine.