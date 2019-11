Turia, le roman-fleuve de Valence

Asséché dans les années 1960, le fleuve Turia est aujourd'hui devenu le poumon vert de la ville espagnole. Du Bioparc, zoo immersif et bluffant, à la futuriste Cité des arts et des sciences, balade en cinq étapes le long de ces 7 km de douceurs.

Le ciel est bas, et pleure, en ce 14 octobre 1957. Des pluies diluviennes tombent sur Valence, Espagne, depuis plusieurs jours. Le fleuve Turia, qui enserre la vieille ville et se jette dans la Méditerranée, sort de son lit et inonde la cité. Les habitants sont pris au piège, 81 perdent la vie. Après cette crue sans précédent - et une succession d'autres événements de ce type -, la décision est prise de détourner le fleuve au Sud.

Un choix qui paraît fou aujourd'hui : retirer l'eau d'une ville, n'est-ce pas la faire mourir un peu ? A l'époque, l'administration Franco ne s'embarrasse d'aucune question environnementale. Pendant dix ans, le « Plan Sud » a pour mission de changer le cours du Turia. Que faire alors de l'ancien lit du fleuve, cette grande « cicatrice » asséchée qui traverse la ville ? Quand les autorités imaginent un projet d'autoroute, les Valenciens font entendre leur désaccord : « Queremos un rio verde ! » (nous voulons un fleuve vert). Et ils gagnent ce combat : le Turia deviendra un immense jardin.

Au début des années 1980, après une consultation citoyenne, de grands travaux sont lancés sous l'égide de l'architecte espagnol Ricardo Bofill. « C'est un projet passionnant et très difficile (...) comment respecter l'histoire et en même temps changer l'usage de ce lieu », confiait alors l'architecte au journal El Pais.

Inauguré en 1986, le Jardin du Turia est aujourd'hui un parc de 7 km de long qui traverse Valence d'Ouest en Est. Un poumon vert à la végétation luxuriante grâce aux alluvions du sol - y poussent pins, palmiers, orangers -, qui a profondément changé l'urbanisme de la ville. Si une initiative lancée par des universitaires et des associations pour l'environnement réclame le retour du fleuve dans son lit, Valenciens et touristes se sont totalement approprié ces 100 hectares de verdure, à l'abri de l'effervescence de la troisième ville du pays.

