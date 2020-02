Tunisie : une mosaïque gouvernementale

La politique tunisienne ne se prête guère à la contemplation. C'est deux heures trente avant l'heure limite fixée par la Constitution qu'Elyes Fakhfakh a enfin décliné la composition de son gouvernement. Après trente jours de négociations, de coups de Jarnac, de vase de Soisson brisé, le quadra a réussi à finaliser son équipe. Il lui reste, détail d'importance, à obtenir un vote de confiance de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP). Aujourd'hui, le président de la République Kaïs Saïed enverra une correspondance officielle à l'Assemblée des représentants du peuple afin qu'une plénière soit fixée.Lire aussi Tunisie : krach politique à TunisLire aussi Tunisie : Elyes Fakhfakh, un social-démocrate à la KasbahKrack, couacs et bluffAprès le krack politique du week-end précédent, la situation est redevenue in extremis gérable. Il le fallait. Kaïs Saïed avait tonné : ce sera la confiance, sinon des élections législatives anticipées. Il semblerait que ce président atypique (sans parti) ait remporté le premier bras de fer qui l'opposait au parti islamiste Ennahdha. Ce dernier acceptait mercredi ce qu'il refusait samedi en expliquant la nécessité de « l'union nationale ». Elyes Fakhfakh, choisi par Kaïs Saïed, a dévoilé officiellement ses choix ministériels. Choix qui forment de facto une large coalition. Six partis sont représentés aux côtés d'indépendants nommés aux postes régaliens.Lire aussi Tunisie : les...