Tunisie : un gouvernement d'indépendants pour Habib Jemli

Le Premier ministre tunisien Habib Jemli, désigné par le parti d'inspiration islamiste Ennahdha, a présenté jeudi 2 janvier son gouvernement composé de personnalités indépendantes après un mois et demi de tractations difficiles et l'échec des négociations avec les partis politiques.Lire aussi Tunisie : Dar Dhiafa, la fabrique du gouvernementQuarante-deux jours de négociationsArrivé en tête des législatives du 6 octobre, Ennahdha a désigné mi-novembre un de ses compagnons de route, Habib Jemli, pour former le nouveau gouvernement. Cet ancien secrétaire d'État a choisi des personnalités indépendantes après des négociations qualifiées de « difficiles » avec les partis politiques au pouvoir. Plusieurs membres du nouveau gouvernement, qui doit être approuvé par le Parlement, ne sont pas connus du public. Le cabinet est composé de 28 ministres, dont 4 femmes, et de 15 secrétaires d'État. « Je suis confiant que ce gouvernement sera approuvé par le Parlement », a déclaré Habib Jemli à la presse. Ce dernier avait annoncé à plusieurs reprises avoir finalisé sa liste, mais celle-ci n'a été finalement signée par le président Kaïs Saïed que ce jeudi, selon un communiqué de la présidence de la République.Lire aussi La lettre du Maghreb ? Tunisie : la mutation des islamistesLire aussi Tunisie : le parti islamiste emporte la présidence du ParlementQui sont les nouveaux ministres ?Dans le nouveau gouvernement, le juriste et...