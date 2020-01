Tunisie : Lina Ben Mhenni, «voix de la révolte tunisienne», est morte

On la surnommait la « voix de la révolte tunisienne ». Lina Ben Mhenni est décédée lundi 27 janvier, des suites d'une longue maladie, à 36 ans.Les hommages ont afflué après l'annonce du décès de cette militante des droits humains dont le nom avait circulé pour le prix Nobel de la Paix après la révolution ayant chassé Zine el Abidine Ben Ali du pouvoir, en 2011. Elle avait d'ailleurs 4 ans lorsque ce dernier était arrivé au pouvoir en 1987.Témoin de la révolution en 2010Créatrice du blog « atunisiangirl » en 2007, elle a d'abord raconté son quotidien, sa vie intime, puis a commencé à sillonner les villes pauvres de la Tunisie pour raconter les dérives du régime de Ben Ali et la colère des habitants. Munie de sa petite caméra, elle avait retransmis, via les réseaux sociaux, les premières manifestations contre le pouvoir. Lors du printemps arabe, elle avait même écrit un livre, « Tunisian Girl, blogueuse pour un printemps arabe ».Bien sûr, quand la révolution commence en 2010, avec l'immolation par le feu d'un chômeur de 26 ans feu à Sidi Bouzid, elle se lance à plein temps dans le mouvement révolutionnaire. Avec les risques que cela comporte : « La police politique m'a volé mes ordinateurs, mes appareils photo et mon disque externe caché parmi mes soutiens-gorge ! Des amis de mon père l'appelaient cinquante fois par jour pour lui dire : Ta fille est folle ! Mais mon père est un ancien prisonnier politique de Bourguiba. C'est grâce à lui que je n'ai pas plié devant les injures, les menaces de mort et de viol », racontait-elle au magazine Elle.« J'aime mon pays à en crever »Elle avait ensuite continué son militantisme pour défendre les droits fondamentaux en Tunisie, participant malgré sa santé fragile à de nombreuses manifestations et à des procès touchant à la liberté d'expression. Lina Ben Mhenni, assistante en langue anglaise dans une faculté de Tunis, avait reconnu ces derniers ...