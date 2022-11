Tunisie, les aigres de Carthage

Regonflés par un bon nul inaugural contre la Danemark, la Tunisie n'a pu confirmer contre l'Australie. La faute certainement à un trop plein d'émotions qui ont empêché les coéquipiers de Youssef Msakni d'être suffisamment lucides. Prochaine étape : les Bleus pour jouer la survie.

L'énergie de l'espoir

Il n'y a pas toujours besoin de regarder en direction du terrain pour comprendre la physionomie d'une rencontre. Pour ce qui est de ce match entre l'Australie et la Tunisie, il suffisait de se tourner vers les supporters des Aigles de Carthage, pour suivre l'évolution de leurs émotions. Deux heures avant le coup d'envoi, les centaines de navettes déposaient sur le parvis du stade Al-Janoub des dizaines de milliers de visages radieux, les sourires n'étant que plus illuminés par le rouge des tuniques. On chante, on se maquille, on s'embrasse, on se retrouve, on demande des nouvelles de la famille. Ses lunettes Aviator sur le nez, Samir a lui aussi plongé la tête la première dans cette ambiance, avant de se rappeler qu'il devait ensuite faire tout le tour du stade pour rejoindre sa place., souffle-t-il, instantanément plus tendu.(0-0)Comme un mantra, ce sont exactement les paroles qui tournent en boucle dans les chants tunisiens. Jouer, les hommes de Jalel Kadri l'ont fait. Mais ils se sont surtout cognés à une équipe australienne bien plus consistante que face à la France. Le 4-4-2 d'école britannique a fait son effet et a étouffé toutes les tentatives d'une équipe qui avait obtenu son premier point à l'énergie. Celle de son public déjà, encore une fois ultra majoritaire, celle insufflée par les miracles défensifs de Talbi ou les tacles dévastateurs de Laïdouni ou encore les rushs de Youssef Msakhni.Ce samedi midi, sous le soleil de Doha, le réservoir de carburant était plein, mais il a manqué l'étincelle pour faire réellement démarrer la machine. Et quand Duke a profité d'un coup de flipper pour placer sa tête, celle des 30 000 supporters tunisiens s'est assombrie. Le jeu, celui qui aurait dû sortir d'affaire cette équipe, s'est alors englué dans un océan d'imprécisions, où chaque pion tente son propre mouvement. Un bazar tactique certainement occasionné Lire la suite de l'article sur SoFoot.com