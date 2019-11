Tunisie : le parti islamiste emporte la présidence du parlement

A 78 ans, au soir de cinquante années de militantisme islamiste, Rached Ghannouchi devient le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP). « Ben Ali doit se retourner dans sa tombe », s'amusait l'un des observateurs de la scène politique. Rached Ghannouchi a connu les fureurs et les avanies. Son parti a été interdit par l'ex-dictateur tunisien, ses membres pourchassés, torturés. Lui a pu se réfugier à Londres dont il est revenu dix jours après la révolution de 2011. Depuis, son parti est au pouvoir. Ce soir, 123 députés sur 217 ont déposé un bulletin portant son nom dans l'urne placé sous le perchoir. Ainsi, le leader historique du parti islamiste, il en est le fondateur et le président depuis vingt-huit ans, devient l'un des trois principaux personnages de l'Etat. En cas de décès du président de la République, c'est celui de l'ARP qui effectue l'intérim. Pour Ennahdha, c'est une solide victoire politique.Lire aussi Malgré le dépit des Tunisiens, partis et politiques tracent leur routeLe parti islamiste, le seul poids lourd politiquePourtant affaibli, Ennahdha n'en demeure pas moins la locomotive de la vie politique tunisienne. L'élection de Rached Ghannouchi le prouve. Ennahdha est au pouvoir depuis novembre 2011. Il a occupé la présidence du gouvernement de 2011 à 2014. Puis a nouer une alliance avec Béji Caïd Essebsi fin 2014. Il est désormais à la man?uvre pour composer le futur gouvernement. Ce qui n'est...