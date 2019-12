Tunisie : le Nord-Ouest en deuil de la révolution

Les années se suivent et s'assemblent dans un désenchantement persistant. Le 17 décembre, jour du déclenchement de la révolution en 2010, n'est plus source de liesse en Tunisie. Si les regards se tournent vers le berceau de cette bascule dans la démocratie, à Sidi Bouzid, dans le centre, le Nord-Ouest ne dissimule pas son désarroi. À Béja, l'une des capitales régionales*, les automobiles sont à touche-touche dans le centre-ville. Un policier régente cette circulation indisciplinée avec expertise, le mégot au bec. Il a l'itinéraire formel : « Amdoun ? Tout droit, le pont puis à gauche pendant seize kilomètres. » Seize kilomètres plus tard, après une volée de virages montagneux, celui qui a coûté la vie à vingt-neuf jeunes Tunisiens, en blessant une quinzaine. Un bus, utilisé pour le tourisme intérieur, a chuté dans un ravin. L'enquête est en cours. « Ce n'est pas un virage en épingle », constate un cafetier, « c'est un huit ». Sous la pluie battante de cet hiver qui se confirme, difficile de dépasser les 30 kilomètres-heure sur ce lacis. Le cafetier justifie l'état de la route par « un État absent depuis une éternité ». Sa main gauche fait au-dessus de son épaule ce geste qui exprime le lointain. Ce déficit d'État, les régions intérieures s'en plaignent depuis des décennies. Sa population, un million d'habitants, est la seule à décroître entre 1994 et 2014 selon l'INS, signe d'une migration intérieure vers...