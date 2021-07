Tunisie: le chef du Parlement Ghannouchi en sit-in devant la chambre, bloquée par l'armée

Des partisans du président tunisien Kais Saied devant le Parlement bloqué par des militaires après le gel de ses activités, à Tunis, le 26 juillet 2021 ( AFP / FETHI BELAID )

Le président du Parlement tunisien, Rached Ghannouchi, observait un sit-in devant la chambre lundi matin à Tunis, après avoir été empêché d'y accéder par des forces militaires, au lendemain du gel des travaux de l'Assemblée par le président Kais Saied, a constaté l'AFP.

Quelques centaines de partisans du président tunisien Saied rassemblés devant le Parlement lançaient des slogans hostiles au parti d'inspiration islamiste Ennahdha, principal parti parlementaire dirigé par M. Ghannouchi. Ils empêchaient également des partisans de ce mouvement de s'approcher de l'Assemblée.

Les deux camps ont échangé des jets de pierres et de bouteilles, a constaté un photographe de l'AFP.

M. Ghannouchi et des députés se sont rendus au Parlement dès 03H00 du matin (02h00 GMT), mais ils sont depuis bloqués à l'extérieur, derrière des portes fermées et gardées par des militaires.

Rached Ghannouchi mène son sit-in dans une voiture noire avec des députés de son parti Ennahdha.

Dimanche soir, le président Saied a annoncé "le gel" des activités du Parlement pour 30 jours, "une décision qui aurait dû être prise depuis des mois", a-t-il déclaré.

Il a aussi décidé de démettre de ses fonctions le chef du gouvernement Hichem Mechichi.

Il se chargera lui-même du pouvoir exécutif "avec l'aide d'un gouvernement dont le président sera désigné par le chef de l'Etat", a-t-il annoncé à l'issue d'une réunion d'urgence au Palais de Carthage avec des responsables des forces de sécurité.

Un bras de fer en cours depuis six mois entre M. Ghannouchi et M. Saied, paralyse le gouvernement et désorganise les pouvoirs publics.

