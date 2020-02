Tunisie : krach politique à Tunis

Elyes Fakhfakh, président du gouvernement désigné par le président Kaïs Saïed, devait lui présenter son cabinet. Le parti islamiste Ennahdha lui a retiré sa confiance. Résultat : un vrai krach politique. Abdelkarim Harouni, président du conseil consultatif d'Ennahdha, l'indique au Point : « Nous avons décidé de retirer nos candidats au gouvernement et nous ne lui accorderons pas notre confiance ». Dans la nuit, le parti avait convoqué en urgence une réunion de Mehdi Choura, son organe consultatif. « Quatre-vingt membres ont voté le retrait du gouvernement Fakhfakh », précise Harouni. Instance qui compte cent-cinquante membres mais l'urgence a fait « qu'un certain nombre n'a pu être présent ». Il parle cependant d'un « fort consensus au sein du parti ».Lire aussi Tunisie : Elyes Fakhfakh, un social-démocrate à la Kasbah Crise politique majeure Elyes Fakhfakh devait présenter son futur gouvernement au président de la République Kaïs Saïed vendredi 18h. Tout fut reporté à samedi. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Dès 16h30, les policiers devant Dar Dhiafa, petit palais où l'on concocte les gouvernements, indiquait qu'il fallait s'adresser au palais de Carthage. Dix minutes plus tard, la sécurité présidentielle indiquait que « tout était annulé ». Depuis l'échec d'Habib Jemli à obtenir le vote de confiance de l'Assemblée des représentants du peuple en janvier, c'est Elyes Fakhfakh qui avait été choisi par Kaïs...