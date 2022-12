Tunisie-France : Tu sais que tu regardes TF1 quand...

Comme d'habitude, tu as regardé le match des Bleus sur la Une, ce mercredi, et tu as pu savourer le point du nul arraché par Antoine Griezmann à la dernière minute, même si la pause pub très rapide t'a empêché de profité de l'après-match. Toi, tu sais que tu regardes TF1 quand...

... tu gardes en travers de la gorge le sacre italien à l'Euro 2000.... tu trouves que l'Oscar du meilleur film accordé àen 2017 était totalement mérité.... tu ne sais toujours pas si ce petit ange de Grégory Lemarchal a remporté la... tu savais très bien qu'il n'y aurait pas delors de Barça-PSG . Même si Thiago Silva et ses copains auront tremblé.... au ciné, tu ne restes jamais jusqu'au bout des génériques Marvel.... tu ne sais pas qui est Ole Gunnar Solskjær. Ni Felipe Caicedo .... tu n'as jamais entendu parler du Fergie Time.... tu te foires toujours sur tes réservations de vacances, car tu penses qu'il y a 30 jours en juillet et en août.... tu crois encore que Lens a été sacré champion de France en 2001 .... tout comme l'OM en 1999.... tu ne comprends toujours pas pourquoi Franck Jurietti n'a jamais eu droit à la moindre sélection en équipe de France .... pour toi, rien n'est plus beau qu'un but qu'une pub dans le temps additionnel.... tu te souviens encore du jour où ta favorite Ariadna Gutiérrez, alias Miss Colombie 2015, est devenue Miss Univers.... tu ne sais compter que jusqu'à 90.

TF1 a encore coupé le match trop tôt !L'arbitre vient d'annuler les deux…