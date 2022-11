Tunisie-France : la mauvaise blague des Bleus

Alors qu'il a assumé ne pas avoir facilité la vie de ses hommes en alignant un plan B bizarroïde face à la Tunisie, Didier Deschamps a préféré garder en tête l'objectif atteint, mercredi soir. Ce match incohérent aura surtout fait remonter une vérité éternelle à la surface : un match de Coupe du monde ne pardonne jamais l'à-peu-près.

" Je sais bien que je ne les mets pas dans les meilleures dispositions en faisant autant de changements..." Didier Deschamps

Neuf titulaires en survêt', Griezmann, Thuram et Mbappé qui se poilent sur le banc, Eduardo Camavinga déguisé en latéral gauche, une animation baroque, un match étrange… Puis, des visages déconfits et la sensation d'entendre la petite voix d'Hervé Renard dans notre tête au moment d'écouter les différents acteurs débriefer ce drôle de Tunisie-France que les Tunisiens ont logiquement remporté (1-0 ), eux qui auraient pu foncer tête baissée dans un mur s'ils n'avaient pas su sortir vainqueurs de cette farce. "" Cette compétition ne pardonne rien, ou presque, et, moins d'une heure après la fin de cette rencontre, Ali Abdi, le piston gauche de cette équipe de Tunisie, n'est pas venu contredire cette affirmation : "Soit, un sport qui n'offre quasiment aucune marge, d'autant plus en Coupe du monde. La Tunisie, éliminée pour ne pas avoir su prendre un point face à une Australie qui a su en prendre six lors de ses deux matchs post-claque reçue contre l'équipe de France, le sait. Les Bleus en avaient également parfaitement conscience, mais il n'a pas fallu très longtemps, mercredi soir, pour comprendre que les choses n'allaient pas tourner dans le bon sens pour la bande d'un Didier Deschamps qui a assumé pleinement ses choix : "(Koundé)(Marcus Thuram)