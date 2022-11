Tunisie-France : l'heure des invisibles

Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, l'équipe de France affronte la Tunisie ce mercredi après-midi, à Doha, et va se présenter sur la piste avec un onze globalement bousculé. Reste que gérer n'ayant jamais totalement été une bonne idée, autant faire simple : il serait bien de gagner pour entretenir la flamme naissante.

Tunisie France 30/11/2022 - 18:00 Mondial 2022 - Gr. D Diffusion sur

Il y a ceux dont on entend le nom du matin au soir et ceux dont on se souvient à peine de la présence. Ceux sous le nez de qui les micros frétillent à chaque match terminé et ceux qui filent dans les couloirs des stades à toute allure, sans un regard. Ainsi va le foot dans le cruel univers de la Coupe du monde. Un monde où les conversations ne tournent ces derniers jours qu'autour du nouveau rôle d'Antoine Griezmann qui ne cesse d'avaler les kilomètres (seul Adrien Rabiot a davantage gambadé depuis le début du Mondial) et de distribuer les plats ou au sujet de Kylian Mbappé, sur qui tous ses coéquipiers ont été invités à dire un mot depuis le début de la compétition. N'en ont-ils d'ailleurs pas marre de toujours devoir jeter les mêmes fleurs sur les mêmes têtes ? Pas impossible. Didier Deschamps a beau se débattre pour qu'aucune tête ne dépasse, le cirque médiatique est ainsi construit, et il y a une forme de triste logique là-dedans : on ne parle que de ceux dont on peut juger les performances - les visibles - et il y a souvent peu de place laissée à ceux qu'on voit uniquement courir en silence lors des séances d'entraînement ouvertes aux médias - les invisibles. Au cours de la Coupe du monde 2006, Vikash Dhorasoo avait souhaité leur donner…