Tudor sur Turpin : « Il n’a pas eu les couilles »

Spoiler : il n’a pas mâché ses mots.

En conférence de presse après la défaite face à Lens ce samedi soir (2-1), Igor Tudor est revenu sur l’intensité de la rencontre : « C’était un grand match, malheureusement on a perdu, félicitations à eux , a lâché l’entraîneur de l’Olympique de Marseille avec une mine fermée. Il reste quatre matchs et douze points à prendre, on verra. »…

TM, à Bollaert pour SOFOOT.com