information fournie par So Foot • 29/04/2023 à 13:00

Tudor pour remplacer Allegri à la Juventus ?

Qu’est-ce qui est le plus dur pour l’OM ? Passer les poules de C1 ou garder son coach plus d’un an ?

La Juventus traverse une saison compliquée, rythmée par la menace d’un retrait de quinze points, récemment annulé, mais qui pend toujours au-dessus des têtes turinoises. Une période difficile pour la Vieille Dame qui pourrait pousser les dirigeants à se séparer de leur entraîneur, Massimiliano Allegri. Et les décideurs piémontais auraient déjà un nom inscrit sur leur short list : Igor Tudo. Selon L’Équipe , l’actuel coach de l’OM plaît aux dirigeants de la Juve, où le Croate a joué entre 1997 et 2007. D’autant plus qu’il y a laissé de bons souvenirs en tant que technicien, lorsqu’il était adjoint d’Andrea Pirlo lors de la saison 2020/2021.…

LT pour SOFOOT.com