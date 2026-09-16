Tuchel regrette de ne pas avoir goûté l'herbe mexicaine

Tuchel vegan . Que regrette Thomas Tuchel du Mondial 2026 ? La défaite en demie après un coaching pourri ? En avoir pris quatre contre la France malgré la victoire ? Ne pas voir Harry Kane soulever le trophée ? Non : ne pas avoir goûté l’herbe du Stade Aztéca, après le huitième de finale contre le Mexique. Chacun ses priorités.

Un match spécial

Répondant à Daniel Sturridge dans le documentaire « Reflections : England’s World Cup Journey » , Tuchel raconte : « J’ai envoyé un SMS à un ami après le match […] Et je lui ai simplement écrit : « Je regrette de ne pas avoir mangé un peu d’herbe après le match , pour garder un souvenir de ce moment à jamais dans mon corps » » . Sans doute une façon pour lui de se rappeler de ce match spécial, gagné à 10 dans un stade où le Mexique n’avait jamais perdu en Coupe du monde.…

LP pour SOFOOT.com