Tuchel-Nagelsmann, comme au bon vieux temps

Thomas Tuchel et Julian Nagelsmann vont croiser le fer, une nouvelle fois, ce mardi à l'occasion de Leipzig-PSG en demi-finales de Ligue des champions. Jusque-là, l'actuel coach de Leipzig n'a jamais réussi à battre son grand frère parisien. Il faut dire que Tuchel connaît parfaitement l'homme, pour l'avoir eu sous ses ordres comme joueur à Augsbourg lorsqu'il coachait la réserve en 2007-2008. Mais aussi pour lui avoir fait confiance après la fin de sa carrière prématurée, et lui avoir permis de mettre le pied à l'étrier.

Blessures profondes

Depuis qu'il a commencé le métier d'entraîneur, Julian Nagelsmann s'amuse à faire tomber un à un les records de précocité. À 28 ans en 2016, il est devenu le plus jeune entraîneur de l'histoire de la Bundesliga. Deux ans plus tard, le plus jeune à diriger une équipe en Ligue des champions toujours avec le TSG Hoffenheim. Le 10 mars dernier, Nagelsmann est devenu le plus jeune coach à passer un tour à élimination directe en Ligue des champions, avec Leipzig cette fois. Alors, lorsqu'il renverse l'Atlético de Madrid, ce jeudi 13 août 2020, l'actuelle tête pensante du club de l'Est de l'Allemagne est consciente du chemin parcouru à seulement 33 ans. Mais dans les coursives de l'Estadio José-Alvalade de Lisbonne, Julian Nagelsmann enchaîne les interviews d'après-match et n'a pas le temps de s'attarder sur ce qui a été accompli. Il pense déjà à la suite, à un futur proche qui fait écho à son passé, avec un nom qui revient de façon incessante : celui de Thomas Tuchel, son futur adversaire en demi-finales de C1., clamait Nagelsmann à RMC Sport. En Bundesliga entre 2016 et 2017, Tuchel et Nagelsmann se sont croisés à trois reprises avec un bilan largement à l'avantage de l'actuel coach du PSG (2 victoires et 1 nul). Mais en réalité, les deux hommes se connaissent depuis bien plus longtemps que cela.Retour à Augsbourg, en 2007. Nagelsmann n'a que 20 ans, mais, déjà, ses derniers rêves de devenir footballeur professionnel s'apprêtent à s'envoler pour de bon. Le bonhomme est défenseur central de métier, plutôt talentueux.selon ses coéquipiers de l'époque de Munich 1860, le club Lire la suite de l'article sur SoFoot.com