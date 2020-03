Tuchel : "Je ne cherche pas à réinventer le football"

Qui n'a jamais rêvé d'entrer dans la boîte noire du football moderne et de maîtriser, enfin, l'art de diriger un club de foot ? Décrypter les histoires des plus grands sans tomber dans des discussions de comptoirs ? Journaliste sportif de formation et directeur de l'agence Soccernomics qui conseille des clubs de foot dans l'amélioration de leurs performances, Ben Lyttleton a publié un livre évènement qui sort en France ce mois-ci : Manager United, la science du leadership par les stratèges du foot. Au travers de ses rencontres avec des entraîneurs, dirigeants, présidents et autres acteurs des plus grands clubs (Barcelone, Liverpool, Ajax, Chelsea, Leipzig...) et sélections (Angleterre, Pays-Bas, France...), l'écrivain anglais nous plonge dans le monde des innovations du football. So Foot publie ici en avant-première quelques bonnes feuilles, avec des vrais morceaux de Thomas Tuchel et Didier Deschamps. Entre autres.





Commander le livre

Je lui demande alors s'il s'est mis en tête de réinventer le football. "" Il évoque le P.D.G. de Mercedes, Dieter Zetsche, qui comparait le monde de l'entreprise à la remontée d'un escalator à contresens. Si l'on reste immobile sur les marches, on descend. Si l'on marche à une certaine vitesse, on reste au même niveau. Le mieux, c'est donc de courir. ", explique Tuchel." [...]Au terme de la première saison de Tuchel à la tête de Mayence, elle a terminé à la neuvième place du championnat, la plus haute qu'elle ait atteinte jusqu'ici. L'année d'après, alors que tout le monde les donnait victimes du "syndrome de la deuxième saison" et partis pour la relégation, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com