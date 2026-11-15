Tuchel furieux contre les journalistes

Je suis fatigué ! Suite aux propos polémiques de Luis De la Fuente, qui a affirmé en conférence de presse qu’il n’y avait pas de racisme en Espagne, Thomas Tuchel est monté au front. Le sélectionneur de l’Angleterre, qui croisera le fer avec la Roja ce dimanche en Ligue des nations, s’est plaint d’une déformation de ses propos.

« J’ai répondu poliment à une question de vos collègues. Et vous courez voir l’autre entraîneur pour lui dire que je parle de racisme en Espagne. C’est un exemple parfait de la façon dont ça fonctionne. Parce que je n’ai jamais parlé de racisme en Espagne. J’ai répondu poliment à une question sur ce qui se passe. » …

TM pour SOFOOT.com