Tuchel a bossé ses arrières

Comme il l'avait annoncé avant ce PSG-Dijon, facilement remporté par son équipe (4-0), Thomas Tuchel a bel et bien expérimenté plusieurs systèmes en défense et au milieu en vue du retour face à Dortmund le 11 mars prochain.

Ça marche, ou quoi ?

Paris colle un quatre à la suite à Dijon

On peut penser ce qu'on veut de Thomas Tuchel. Mais quand l'Allemand a une idée en tête, il est difficile de le faire changer d'avis. Ce samedi, dans le froid et sous une pluie intermittente au Parc des Princes, le coach parisien n'a pas dérogé à sa ligne de conduite. Il a reconduit d'entrée son 3-4-3 avec, au menu, son triple "K" (Kehrer-Kimpembe-Kouassi) posté derrière une paire Marquinhos-Gueye. Un premier choix marquant, que Tuchel évoquait au micro de Canal + juste avant la rencontre : "" Le décor est planté.Ce n'était un secret pour personne, et la faible opposition offerte par Dijon l'a rapidement confirmé : Paris va bel et bien tout tenter, sur ces derniers matchs à venir, pour trouver la formule magique qui fera flancher Dortmund au Parc des Princes. Dans son système installé face aux hommes de Stéphane Jobard, déjà utilisé pour la première lors de la seconde période en Coupe de France face à ces mêmes Dijonais, Paris a rapidement pris le contrôle du jeu. Sans parler du but précoce de Sarabia, le PSG a beaucoup attaqué côté gauche via sa paire Bernat-Mbappé qui a fait des dégâts dans la défense bourguignonne. L'Espagnol, qui a accumulé les montées, a pu profiter de ce système à trois derrière et du profil plus défensif de Kehrer à l'opposé pour faire parler ses qualités offensives sans craindre d'être pris dans son dos. Un cas de figure expliqué, aussi, par l'activité d'Idrissa Gueye et confirmé par la tête-pensante parisienne face à la presse après la rencontre : "Au milieu, Marquinhos a commencé en douceur et a peu à peu retrouvé ses marques. Bien Lire la suite de l'article sur SoFoot.com