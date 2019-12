Tubes de dentifrice, bouteilles d'eau... comment faire pour se passer du plastique ?

Les pailles, cotons-tiges, gobelets, couverts et assiettes en plastique sont déjà condamnés. Mais avant qu'ils ne passent aux oubliettes en 2021 au sein de l'Union européenne, la France a décidé de lancer une deuxième salve contre les objets en plastique jetables. Dans le cadre de la loi anti-gaspillage, l'Assemblée nationale a voté lundi 9 décembre dans la soirée un amendement visant à interdire d'ici 2040 la mise sur le marché des emballages alimentaires, des flacons et autres bouteilles plastifiées à usage unique. Un objectif aux allures de casse-tête, car ces produits ont littéralement envahi notre quotidien.« Concrètement, c'est la disparition des bidons de lessive, des tubes de dentifrice, des bouteilles de shampooing et de tous les emballages en plastique jetables, qu'ils soient ménagers ou industriels », décrypte-t-on au cabinet de la secrétaire d'Etat à l'Ecologie Brune Poirson. « L'objectif est de passer en vingt ans du plastique jetable qui envahit nos placards aux emballages réutilisables pour les pots et tubes de cosmétiques, les produits d'hygiène ou les barquettes alimentaires », souligne la députée LREM d'Ille-et-Vilaine Laurence Maillart-Méhaignerie, à l'origine de cet amendement.Vive le soda en bouteille de verre...« La France consomme chaque année cinq millions de tonnes de plastique, dont 3,5 millions deviennent des déchets et sont au final très peu recyclés », souligne de son côté Laura Châtel, responsable du dossier au sein de l'association Zéro Waste France.Alors que certains élus, notamment de droite, estiment que cet amendement relève de « l'incantation », Zéro Waste est dubitative sur cette interdiction fixée à l'horizon 2040. « Trop loin » et pas assez « concret » pour Laura Châtel, qui plaide plutôt pour l'instauration de quotas obligatoires d'emballages réemployables dans les supermarchés.« Un fabricant de sodas serait ainsi tenu de proposer un ...