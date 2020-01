«Tu viens sur la Lune avec moi ?» : un milliardaire cherche une partenaire pour aller dans l'espace

À quoi bon vivre une expérience incroyable si on n'a personne avec qui la partager ? C'est sans doute ce que s'est dit Yusaku Maezawa, milliardaire japonais de 44 ans, lorsqu'il a publié ce dimanche sur Twitter une annonce pour proposer de l'accompagner sur la Lune. [WANTED!!!] Why not be the 'first woman' to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv-- Yusaku Maezawa (MZ) ???? (@yousuck2020) January 12, 2020 Ce collectionneur d'art, qui a fait fortune dans la vente de vêtements en ligne, sera en effet le premier touriste de l'histoire envoyé autour de la Lune par la compagnie spatiale privée SpaceX, en 2023, et veut visiblement partager ce voyage avec « une partenaire ». LIRE AUSSI > Tourisme spatial : des vols réguliers en 2019, vraiment ?Mais attention tout de même, au-delà de cette expérience unique, Yusaku Maezawa cherche surtout la femme de sa vie puisque c'est avec cette « future partenaire » qu'il veut « crier notre amour et la paix dans le monde depuis l'espace »...« J'ai hâte de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire »En fait, cet appel lancé sur les réseaux sociaux intervient dans le cadre d'une téléréalité qui va être diffusée par une chaîne de télévision japonaise, vers laquelle pointe d'ailleurs un lien dans le message Twitter laissé par Yusaku Maezawa. Il s'agira d'un programme d'Abema TV, « Full Moon Lovers », qui semble fortement ressembler au « Bachelor ». Le voyage vers la Lune en plus de la rose et du cœur à prendre du richissime célibataire. VIDEO. Qui est Yusaku Maezawa, le premier touriste à voyager autour de la Lune avec SpaceX ? « J'ai 44 ans maintenant. Alors que les sentiments de solitude et de vide enflent petit à petit en moi, il y a une chose à laquelle je pense : continuer à aimer une femme », écrit notamment le milliardaire dans sa présentation mise en ligne par la chaîne TV. Et de ...