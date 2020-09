"Tu tapes un sprint et tu vas secourir ton pote"

Didier (50 ans) et Xavier (43) sont deux potes qui jouent ensemble en foot loisirs du côté de Nort-sur-Erdre, en Loire-Atlantique. Et leur amitié a certainement pris une nouvelle dimension vendredi dernier quand le dernier nommé, pompier volontaire dans la vie, a sauvé la vie du premier, victime d'un arrêt cardiaque en plein match à Couëron. Le héros raconte.

" Parfois, tu as une baraka..."

C'était un match loisirs, donc on a tous plus de 30 ans. On jouait à Couëron pour le deuxième match de la saison. Le coup d'envoi était à 21 heures, et vers la demi-heure de jeu, on était en phase offensive, et j'étais dans la surface adverse. Tout à coup, j'entends :C'étaient mes coéquipiers qui m'appelaient, car ils savent que je suis pompier. Certains ont vu Didier tomber et se sont jetés vers lui. J'ai couru jusqu'à lui, il était inconscient, il ventilait encore. Donc là, mise en PLS, je continue à le surveiller et je vois qu'il a fait une pause ventilatoire. Je le retourne sur le dos, pas de ventilation, pas de pouls, donc je fais les gestes que je connais, qu'on m'a appris il y a bien des années, car ça fait bientôt quinze ans que je suis sapeur pompier volontaire. J'entame le massage cardiaque très rapide, un gars de Couëron appelle les pompiers, et on fait venir un défibrillateur. Un DEAétait présent dans la salle juste à côté. Je pose les patchs, et en même temps, un joueur adverse s'adresse à moi en me disant qu'il est un ancien pompier de Paris.Tout à fait, c'était une chance inespérée de trouver un allié. On s'est relayés au massage, car quand ça dure plus de cinq minutes, on commence à fatiguer, et ce n'est plus efficace. Le défibrillateur fait son analyse et me dit de choquer, donc je choque Didier, il y a une petite reprise de ventilation l'espace de dix secondes, puis