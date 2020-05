Tu sais que tu ne joues pas sur un billard quand...

L'hiver, la pelouse du terrain sur lequel tu joues avec tes potes ou ton équipe ressemble à une patinoire. L'automne, elle a des tranchées. Le printemps, on dirait plutôt la forêt amazonienne. Et l'été, tu as l'impression de jouer sur une plage. En résumé, ton terrain ferait pâle figure au classement du Championnat des pelouses BKT. Tu le sais parce que...

... tu adores les escalopes milanaises et un peu moins les escalopes de pelouse.... tu es gardien de but, et tu SAIS que tu étais PARFAITEMENT placé, et ce n'est pas de ta faute si ce rebond t'a pris à contre-pied.... ton ballon a beau être parfaitement rond, il rebondit comme un ballon de rugby.... "... tu soupçonnes le jardinier d'avoir un emploi fictif.... tu as l'impression de labourer un champ de patates à chaque accélération.... tu te demandes parfois si tu joues sur un terrain de foot ou un hippodrome.... tu n'as jamais compris les trajectoires du ballon.... tu te dis que cette pelouse a un avantage : tu pourras revenir chez toi avec un bouquet de pâquerettes pour ta copine, ton mec ou ta maman.... tu te demandes pourquoi sur ton terrain, l'herbe mesure 70 millimètres alors que tu as lu qu'en Ligue 1 Conforama, les pros jouent sur un gazon de 24 à 28 millimètres de hauteur... il t'est arrivé de te faire piquer par des orties en allant tirer un corner.... il y a des flaques d'eau devant les buts. Parfois, tu as même peur de ne pas avoir pied dedans.... tu n'arrives plus à distinguer les lignes de touche.... l'arbitre a mis 10 minutes et pris son GPS pour trouver le point de penalty la dernière fois qu'il en a sifflé un.... le filmne te fait pas du tout rire.... la nuit, il t'arrive de rêver que tu fais un tennis-ballon sur le central de Wimbledon.... tu as décidé de te mettre au golf, pour voir à quoi ressemblait un gazon bien entretenu.... tu as décidé de faire une cagnotte en ligne avec tes potes pour essayer de faire venir Jonathan Calderwood, le responsable gazon du Parc des Princes.... tu as aussi pensé faire appel à l'équipe de... à la fin du match, il y a plus d'herbe sous tes crampons que sur le terrain. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com