Tu sais que tu n'es pas concerné par le Brexit quand...

À partir de ce samedi à 00h01, heure française, le Royaume-Uni sera officiellement autorisé à quitter l'Union européenne. Mais, pour toi, ce problème n'en est pas un parce que...

... tu es champion du monde.... tu as fait allemand en LV1.... et russe en LV2.... tu as même essayé l'italien en LV3.... pour toi, l'Europe s'arrête en huitième de finale.... tu n'es abonné ni à RMC Sport ni à Canal+.... tu portes un maillot rouge et tu es champion d'un continent auquel tu n'appartiens plus.... et en plus, tu es encore bien placé pour prolonger ce troll pendant 12 mois de plus.... tu es Sean Dyche et tu n'auras pas trop de problème pour remplir ta feuille de match : ton effectif est déjà composé à 70% de Britanniques.... tu n'achètes plus aucun produit en provenance du Royaume-Uni depuis la vache folle.... Creutzfeldt-Jakob... tu n'achètes plus aucun joueur produit au Royaume-Uni depuis l'achat de Tyrone Mears.... tu n'es pas Belge et il y a donc d'autres pays dans lequel tu peux t'exporter pour jouer au football.... tu es un réfugié et même avant ça, tu n'étais pas le bienvenu de l'autre côté de la Manche.... tu as le coronavirus et il vaut donc mieux pour tout le monde que tu ne sois pas autorisé à y aller.... tu es Jean-Pierre Raffarin et tu t'es suffisamment emmêlé les pinceaux comme ça.