Tu sais que tu n'as pas suivi le foot pendant dix ans quand...

Tu penses que Knysna est un obscur peintre du XIXe siècle. Tu refuses de croire que la Zambie a été championne d'Afrique. Tu n'as jamais entendu parler de Gegenpressing. Tu te demandes combien de Ballon d'or cumulent Götze, Bojan et Balotelli. Bref, tu n'as pas suivi le foot pendant dix ans quand...

... tu crois que Lyon va encore être champion. Ils l'ont vendu combien d'ailleurs, Yannis Tafer ?... tu crois qu'Oliver Kahn garde encore les buts de la... tu te demandes pourquoi Alexandre Pato ne participe pas à la Copa América.... tu crois que Maurizio Sarri n'est qu'un vulgaire intendant.... tu parles encore des deux buts de Thuram en 1998.... en réalité, ça fait un peu moins de 10 ans que t'as arrêté de suivre le foot, mais c'est qu'après le Ballon d'or de Sneijder, t'as un peu lâché...... comment ça ? Il y a eu desdepuis? Bah merci de prévenir...... tu penses que les Bleus sont dans une phase de reconstruction qui peut encore prendre au minimum 5-6 ans avant d'espérer regagner quelque chose...... tu ne vois pas bien qui se risquerait à racheter un club comme le PSG...... tu ne serais pas étonné qu'on te dise que Messi a pris sa retraite : dès son plus jeune âge, t'as vite vu que ce serait un petit gros à 30 ans.... tu ne comprends pas la blague de ton médecin sur Yoann Gourcuff.... ni celle de ton conseiller Pôle emploi sur Laurent Blanc.... et encore moins celle de ton diététicien sur Eden Hazard.... tu ne sais pas placer Leicester sur une carte. Ni l'Islande.... tu refuses de croire que la Zambie a été championne d'Afrique.... quand on t'a dit qu'un défenseur français nommé Clément Lenglet avait signé au Barça à l'été 2018, tu t'es dit qu'il allait avoir du mal à mettre Carles Puyol sur le banc.... tu penses que Lyon joue toujours à Gerland.... et que le Matmut Atlantique est une salle de concerts.... tu te demandes dans quel pays se jouera l'Euro 2020.... vu le niveau du Barça, ils risquent