Tu sais que tu mérites un trophée UNFP quand…

Tu sais que tu mérites un trophée UNFP quand…

Ce lundi, c’est remise de prix ! L’UNFP convie le gratin du foot français au Palais Brongniart à Paris pour décerner une douzaine de trophées à ceux qui ont illuminé la Ligue 1, la Ligue 2, la Première Ligue, ainsi que représenté avec panache la France à l’étranger. Mais toi, au plus profond de toi, tu sais que tu mérites un trophée UNFP quand...

… tu es le meilleur joueur de la saison.

… tu es la meilleure joueuse de la saison.…

Par la rédaction de So Foot pour SOFOOT.com