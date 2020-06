Tu sais que tu fêtes un titre en temps de Covid-19 quand...

Qui dit retour à la compétition, dit fin de championnat et donc retour des trophées. Mais après trois mois de confinement et de gestes barrière, ces célébrations risquent de prendre une saveur bien particulière. Bref, tu sais que tu fêtes un titre en temps de coronavirus quand...

Liverpool pense déjà à la célébration de son titre

... plus qu'un but à la 90minute, c'est un vaccin qui délivrera tout un peuple.... ta gueule de bois risque de durer quatorze jours, enfermé(e) chez toi, en espérant qu'un(e) pote puisse déposer quelques courses sur ton palier.... tu as trouvé la meilleure excuse pour ne pas avoir à serrer les paluches de toute la tribune présidentielle.... tu auras l'impression de devenir un(e) gamin(e) qui se retrouve au musée de ton club., qu'il y avait écrit à côté de la Coupe de la Ligue 1996.... les baisers langoureux donnés à un bout de ferraille ne seront plus tolérés. Même sans la langue.... c'est fini le champagne au goulot : place aux flûtes en plastique avec son prénom inscrit au feutre dessus.... tu te rappelles les bons souvenirs du self. Quand tu grugeais la file d'attente pour être sûr d'avoir un cordon bleu et pas du poisson.... de toute façon, depuis la crête orange et bleu de Loulou Nicollin, toutes les célébrations te semblent fades.... tu te demandes si la chenille de Messins respectait les gestes barrière....... le grand dadais qui ne sait pas danser que tu es angoisse déjà à l'idée de ne pas pouvoir se fondre dans la masse pour célébrer ça.... tu te dis que, dans dix ans, ça sera balèze de reconnaître les joueurs sur la photo souvenir, avec tous ces gus masqués.... une 19place de ton club non sanctionnée par une relégation est célébrée à grands coups de klaxon dans les rues de ta ville.