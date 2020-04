Tu sais que tu es vraiment très nul(le) à Rocket League quand...

Si tes adversaires jouent contre toi en faisant autre chose, s'ils n'ont aucune pression quand tu mènes miraculeusement au score et qu'ils sont un peu désolés pour toi en fin de match, c'est qu'il y a une bonne raison : tu es une quiche à Rocket League. Voici quelques indices qui permettent de l'affirmer...

... le mot qui s'affiche le plus dans le chat pendant que tu joues tient en quatre lettres :... tu essaies de jouer le hors-jeu.... tu n'es pas au courant qu'il y a un bouton pour changer de caméra. Et quand tu appuies dessus sans faire exprès, tu t'agaces :... quand tu marques un troisième CSC dans le même match, tu as une excuse tout prête :. Mais personne n'est dupe, tu sais...... le jeu est sorti en 2015, et tu n'as toujours pas compris comment font les autres pour voler.... tu continues de croire que certaines voitures vont plus vite que d'autres. D'ailleurs, tu joues tout le temps avec la même, parce que tu es convaincu qu'elle... après cinq défaites d'affilée, tu vas dans le garage, tu changes la couleur et l'antenne de ton véhicule, et tu penses que ça va te rendre meilleur.... quand tu vois un type voler derrière le ballon et multiplier les touches de balle aériennes avant de conclure d'une subtile déviation au dernier moment, tu te dis que c'est sûrement un tricheur.... quand tu joues en 3v3, c'est toujours toi qui as le moins de point dans ton équipe. Et c'est pareil quand tu joues en 2v2 ou en 4v4. D'ailleurs, même quand tu joues en 1v1, tu es dernier de ton équipe. Et ça, ça ne trompe jamais...... tu as investi une fortune pour acheter tous les DLC du jeu, tout ça pour que personne ne voit jamais ta célébration... vu que tu ne marques jamais.... chaque fois que tu touches le ballon, tu disdans le chat. Tu es toujours désolé. Et en même temps, vu ce que tu fais, tu as toutes les raisons de l'être.... tu restes appuyé de la première à la dernière seconde sur la touche d'accélération, et tu fonces derrière le ballon, avec la ferme intention de shooter dedans, peu importe dans quel sens. Dans le chat, on te traite de