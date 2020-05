Tu sais que tu es nul à Call of Duty quand...

Depuis la sortie le 10 mars dernier de Warzone, nombreuses sont les personnes à se buter sur le mode "Battle royale" de Call of Duty. Et dans cet énorme flux, il n'y a pas que des expert(e)s. D'ailleurs, tu sais que tu es éclaté(e) au sol à Call of Duty quand...

... tu ne fais que le mode histoire. Et dans la difficulté la plus basse.... tu attends pendant 5 minutes caché(e) dans ton coin avec ton sniper pour finir par prendre un coup de couteau d'un adversaire. Sans avoir tué personne auparavant, bien évidemment.... tu te demandes comment Rick Grimes fait pour tuer des zombies dans, alors que toi, tu te fais tout le temps bouffer.... tu t'exploses toi-même avec ta grenade en oubliant de la lancer après l'avoir dégoupillée.... ou alors en te la prenant en pleine tête après l'avoir fait ricocher contre un mur.... tu te fait tuer par uneque tu viens de poser juste derrière toi.... tu essayes de faire des constructions.... tu meurs en tombant d'un toit.... tu ne sais pas quelle touche utiliser pour viser.... tu es heureux d'aller au Goulag pour avoir une chance de revenir dans la partie.... tu ne reviens jamais dans la partie, car tu perds ton duel au Goulag.... tu tires sur tes coéquipiers.... tu te caches pendant toute la partie avant de resurgir quand il n'y a plus que quatre personnes vivantes. Ce qui te permet de finir 5... tu ne sais jouer qu'avec le lance-grenades.... ou alors, à la limite, avec le fusil à pompe.... tu passes ton temps à courir partout avec un couteau à la main.... tu regardes sur Internet pour chercher un code pour devenir invincible.... tu as déjà cassé plusieurs manettes.... tu quittes la partie lorsque tu te rends compte que la map est Nuketown dans... idem quand tu tombes sur Hijacked dans... tu marches toujours derrière un coéquipier pour te protéger et pour pouvoir lui voler des