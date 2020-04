Tu sais que tu es imbattable à Fortnite quand...

Difficile de passer à côté du phénomène Fortnite. Le jeu compte aujourd'hui des millions d'adeptes. Et forcément, il y en qui sont meilleurs que d'autres. Bien, bien, bien meilleurs... D'ailleurs, tu sais que t'es hyper fort(e) à ce jeu quand...

... tu sais que si tu termines à moins de 10 kills au compteur, c'est que c'est un mauvais game.... si tu perds, c'est seulement à cause de la connexion. Il vient quand déjà, le mec de chez Free ?... la seule pause que tu prends, c'est lorsque tu pars t'entraîner dans le mode créatif pour alimenter ton stream.... le moment le plus important de ta semaine, c'était les qualifications pour les World's.... tu as une place de choix pour les Royal Rumble.... tout le monde se tire dessus dans le lobby et que toi, dans le même temps, tu arrives à construire une tour de 5 étages.... tu as réussi à construire l'équivalent d'une villa avec piscine après avoir seulement entendu le bruit d'un coup de feu.... tuer des mecs à plus de 200 mètres au sniper, c'est du gâteau.... tu gueules sans prévenir :...et que t'enchaînes quelques secondes plus tard avec :... tu regrettes le nerf du double-pompe.... tu lis les patches en entier dès leur sortie.... tu humilies des gens à qui t'as peur d'adresser la parole dans la vie de tous les jours.... tu es invitée par Gotaga dans son antre pour jouer. Petit(e) veinard(e).... tu terrasses sans forcer des gars surarmés avec ta pioche.... tu commences à danser avant même que ton adversaire soit éliminé.... tu gagnes trois millions de dollars, à 16 ans, lors d'une seule et même compétition. Comme Bugha, quoi.... tu n'as pas besoin d'acheter dix milles skin pour tout casser. Un seul suffit.