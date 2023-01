information fournie par So Foot • 12/01/2023 à 14:30

Tu sais que tu es fan de Noël Le Graët quand...

Bien sûr, il a commis quelques erreurs, mais au fond, Noël Le Graët est un brave type, et tu en as bien conscience. Sans lui, tu n'aurais pas vibré derrière l'En Avant Guingamp en 2009 et il n'y aurait pas de deuxième étoile sur le maillot des Bleus. Toi, tu sais que tu es fan de Noël Le Graët quand...

... tu te sens un peu seul depuis trois jours.... jusqu'à ces derniers jours, tu étais persuadé que Comex était une marque de préservatif.... ce matin, tu t'es réveillé avec deux gueules de bois.... tu constates que "Le Graët" et "Le GOAT", ça se ressemble.... il y a plus de coupes dans ton lave-vaisselle que dans ton armoire à trophées.... en voiture, tu privilégies l'utilisation du frein à main. Pour les dérapages.... tu t'appelles Gianni Infantino. Tu kiffes tellement ton Noël que tu es prêt à aller voir Guingamp-Toulouse en Ligue 2.

[ #EAGTFC ] Gianni Infantino (président de la @fifacom_fr ) entouré de Noël Le Graët (président de la @FFF ), Fred Le Grand (président de l'EAG) et Philippe Le Goff (maire de @Ville_Guingamp ) vont assister ensemble à la rencontre Guingamp-Toulouse. pic.twitter.com/7n1ZTMMPzP

— En Avant Guingamp (@EAGuingamp) April 9, 2022... tu n'as "rien à foutre" des JO de 2024 . On a déjà du mal à circuler dans Paris, qu'est-ce que ce sera avec tous ces touristes...... globalement, tu te fous un peu de tout.... tu parles beaucoup pour quelqu'un qui pense qu'on "ne peut plus rien dire".... tu t'appelles Felix et que tu te régales avec la mousse gourmande à la saint-jacques de la marque Petite Balade, qui fait partie du groupe agroalimentaire Le Graët. Normal, tu es un chat. Miaou.... tu ne recules devant rien. Pour toi, c'est toujours En Avant !... tu n'étais pas licencié dans l'un des 5000 clubs amateurs qui ont disparu depuis 2011.... à la piscine, tu préfères couler que de mettre… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com