Tu sais que tu es fan de Leandro Paredes quand...

Son entrée en jeu pleine de testostérone face aux Pays-Bas t'a encore une fois conquis. Tu apprécies ses qualités techniques, sa grinta, mais surtout son cerveau de détraqué. Toi, tu sais que tu es fan de Leandro Paredes quand...

Argentine Croatie le 13/12/2022 à 20:00 Coupe du monde 2022 Diffusion sur

... lestatoués avec les yeux clairs, c'est ton truc.... tu sais que derrière chaque bourrin, il y a un cœur qui bat.... tu fais du foot pour te détendre, et ça peut être beau à voir. Mais ton vrai sport, c'est la bagarre.... les insultes en néerlandais, ça te fait doucement rire.... le CAP boucherie t'a tenté.... tu es né avec des crampons sous la voûte plantaire.... tu aimes autant le catch que la poésie, c'est comme ça.... tu as fait un stage dans une boulangerie, juste pour le plaisir de distribuer des gros pains à tout le monde.... tu fais des tatouages juste pour le plaisir de l'aiguille.... tu as inventé UberBagarre.... tu étais le roi du petit pont massacreur dans la cour de récré.... tu sais mettre des grosses patates. Du pied comme du poing.... les premiers mots que tu apprends à l'étranger sont des insultes.... contrairement aux idées reçues, tu sais faire dans la dentelle.... tu ne peux pas t'empêcher de crier sur chaque personne habillée en jaune ou en noir....est ton film préféré.... tu as un maillot du Nîmes Olympique floqué Jordan Ferri et une liquette du FC Nantes avec Pallois dans le dos.... tu n'as pas besoin d'être dans le noir avec un gilet et pistolet à la con pour claquer des passes laser.... tu es fan de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com