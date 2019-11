Tu sais que tu écoutais l'After quand...

Il fut un temps où tu n'avais pas de vie sociale pendant la semaine. Dans ta bagnole ou dans ta chambre, à 22h, tu branchais la radio. Car, avant qu'elle ne devienne de plus en plus inaudible ces dernières années, l'émission d'RMC a participé à te construire une culture foot. Toi, tu sais que tu écoutais l'After quand...

... tu as déjà appelé le 32 16.... tu as peut-être parlé avec Jérôme Niel, qui travaillait au standard.... tu es déjà passé à l'antenne et il en a fallu des coups de fil pour y arriver.... Gilbert t'a dit : "" Tu as coupé ta radio, puis Gilbert t'as dit : "... après le flash de 23 heures, Daniel t'a coupé la parole et tu n'as pas pu en placer une. Le lendemain, tu as rappelé le 32 16.... à force de passer des soirées avec eux, tu les as vite appelés par leur prénom Brisbois, Riolo & co.... à l'époque où c'était Alexandre Delpérier qui animait l'émission, tu te souviens que Daniel faisait moins le malin quand il s'est fait embrouiller par Philippe Lucas.... tu te souviens aussi comment on présentait les chroniqueurs lors des premières émissions : Daniel Riolo "" et Florent Gautreau "". C'était en 2006.... tu t'es longtemps demandé à quoi pouvaient bien ressembler les chroniqueurs de l'émission.... ta vie a changé le jour où tu as découvert la tête de Jean-François Pérès.... qu'est-ce que t'étais en colère après l'élimination de Lyon Lire la suite de l'article sur SoFoot.com