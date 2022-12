Tu sais que tu détestes l'Argentine quand…

Des tatouages partout, des maillots qui ne changent jamais et une fâcheuse tendance à pleurer à la moindre occasion : non, l'Argentine et ses supporters, très peu pour toi. Toi, tu sais que tu détestes l'Argentine quand...

... tu aimes les maillots qui te surprennent. Alors l', Monaco et l'Ajax : non merci.... tu préfères les cowboys aux gauchos.... tu ne t'es jamais remis de l'ouverture de la Coupe du monde de rugby 2007.... ni de la demi-finale du Mondial 2019 de basket.... pour toi, ça ne fait aucun doute, le GOAT, c'est CR7.... tu es persuadé que ce Mondial 2022 est un complot géant pour permettre à Messi de gagner la Coupe du monde. Ou plutôt "Pessi", comme tu l'appelles.... d'ailleurs, quand on te parle de Lionel, tu penses d'abord à Jospin, Richie et Letizi.... tu n'es pas très barbecue. Rien ne vaut une bonne raclette.... tu préfères les spectateurs assis en tribune. Et qui ne chantent pas, de préférence.... et évidemment, tu as horreur des confettis. Ce scandale écologique...... ta couleur préférée est le jaune. Ou l'orange.... ton nom de famille finit par "ić".... tu rêves de croiser Leandro Paredes dans une ruelle sombre pour lui montrer ce que c'est, la vraie bagarre.... même si tu es nul en bagarre.... tu mets les commentaires en anglais sur. Même Pierre Ménès et Hervé Mathoux, c'était mieux.... tu n'as d'yeux que pour un seul Diego,... tu as toujours pensé qu'Ushuaïa Nature était un sous-Thalassa. #TeamGeorgesPernoud... tu soutenais Margaret Thatcher. Libérez les Malouines !... d'ailleurs, tu préfères parler de Falklands.... tu ne supportes pas la musique de Manu Chao. Ni du Buena Vista Social Club.... tu trouves qu'Alfredo Di Stéfano et David Trezeguet ont fait le bon choix. Même Sergio Parisse.... et tant pis pour Gonzalo Higuaín.... pour toi, le bon vin, c'est français. Point barre.... tu rappelles tout le temps à tes potes que Marcelo… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com