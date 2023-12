Tu sais que tu as vraiment suivi le foot en 2023 quand…

La Ligue des champions, la Ligue des talents et toutes autres paillettes : ça va deux minutes. Toi, ce qui te passionne, c'est le football vrai, celui des buvettes et des noms de clubs improbables, aux quatre coins de ton département et du globe. Toi, tu sais que tu as vraiment suivi le football quand...

… tu t’es réjoui de voir Victor Osimhen désigné Ballon d’or africain, avant de comprendre que tu étais le seul au courant.

… tu sais que le véritable ennemi du CS Sedan, dont tu ne rates pas un match, ce n’est pas la DNCG mais l’US Etain-Buzy, dauphin à un point des Sangliers en R3.…

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com