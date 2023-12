information fournie par So Foot • 29/12/2023 à 23:53

Tu sais que tu as suivi le foot en 2023 quand…

Tu sais que tu as suivi le foot en 2023 quand…

Tu as kiffé comme Jack Grealish, mangé ton pain noir comme Hugo Ekitike ou abandonné comme d'habitude tes résolutions du Nouvel An comme Rayan Cherki. Toi, tu sais que tu as suivi le foot en 2023 quand...

… tu es devenu un sujet du Roi Georges Mikautadze.

… tu te dis que ce sont les enfants qui ne devraient pas faire de parents.…

Par la rédaction de Sofoot.com pour SOFOOT.com