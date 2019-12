Tu sais que tu as suivi la décennie en France quand...

Tu as vu Paris asseoir son hégémonie, mais aussi Cheick Diabaté nous régaler. Tu t'es parfois ennuyé, mais au fond, tu as bien kiffé. Toi, tu sais que tu as suivi la décennie en France quand...

Apruzesse, la belle histoire

... tu t'es bien foutu de la gueule de l'OM Champions Project. Puis du LOSC Unlimited. Et maintenant, tu es perdu. Heureusement qu'il reste les Girondins, manque juste le slogan.... un jour, tu as entendu dire que Valenciennes était "". Dix ans plus tard, tu n'as toujours pas compris.... Apoula Edel.... tu as vu jouer Wesley Sneijder, Ganso, Adrian Mutu, Angelos Charisteas... Mais tu ne t'en souviens presque plus.... tu sais que le plus beau geste envoyé par Brandão en Ligue 1 est un coup de boule placé sur le nez de Thiago Motta. Reste cette question : est-ce que, vraiment, la Motte "" ?... tu as vu Carlos Eduardo faire du Roudourou sa chose.... tu as compris que sur le terrain comme en dehors, Flotov maîtrisait l'art de la feinte.... tu ne vois toujours aucune ride sur le visage de Vitorino Hilton.... le Racing Club de Lens te manque.... tu as croisé Gervais Martel au PMU d'Avion et Franck Dumas au casino de Deauville. À ce propos, tu en es où de tes dettes ?... Innocent Emeghara.... tu as connu Pascal Praud dirigeant de football. Et puis l'homme aux lunettes rouges est parti (encore plus) en couille.... tu ne sais pas quoi en penser, de ce nouveau système de montées-descentes entre l'élite et son antichambre.... tu as vu l'OL prendre une Coupe de France face à Quevilly. Mais tu n'avais pas forcément prévu que ce serait son seul titre de la décennie.... évidemment, dans ton cœur, l'USQ l'a remportée, cette coupe. Les Herbiers aussi.... et tu n'y as pas cru quand tu as vu Benjamin André soulever ce foutu trophée, quatre ans après la claque contre Guingamp.... tu as compris que la distance n'était pas un souci pour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com