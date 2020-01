Tu sais que tu as suivi la décennie de foot en Angleterre quand...

Tu sais qu'il y a 10 ans, Manchester United-Arsenal était l'un des beaux chocs de Premier League. Et tu sais que depuis, Manchester City, Liverpool et Chelsea sont passés par là. Tu sais que Leicester a réalisé l'un des exploits les plus inimaginables du foot anglais. Tu te remates tous les mois le but du titre de Sergio Agüero à la dernière seconde de la dernière journée de la saison 2012. Tu as craché sans vergogne sur Kevin De Bruyne, Mohamed Salah et Raheem Sterling, avant de les vénérer. Tu adores Bolton, Bury et QPR. Bref, tu sais que tu as suivi la décennie de foot en Angleterre quand...

Vidéo

... tu as cru que Luke Shaw deviendrait le premier latéral gauche Ballon d'or.... tu sais que Phil Jagielka restera l'un des meilleurs défenseurs du Royaume. Juste derrière Joleon Lescott.... tu sais qui est Wayne Shaw. Et ce que ce gardien roux de 45 piges a fait lors d'un match de FA Cup contre Arsenal.... Mike Dean.... tu tremblais de voir ton équipe de cœur affronter Stoke City. Parce que tu savais que tu pouvais te prendre une douceur de Xherdan Shaqiri à tout moment.... tu te foutais pas mal de ce qu'il se passait sur le terrain. Toi, ce que tu guettais, c'était la prochained'Alex Ferguson... et tu te rappelles cette quote de ce visionnaire de Sir Alex : "... mais aussi qu'il a tenu son impossible promesse de "". C'était en 2011.... bien sûr, tu as aussi versé une larme quand il a pris sa retraite. C'était en 2013.... Wayne Rooney t'a autant fait vibrer sur le terrain que sur Twitter.... mais ton twittos préféré est bien évidemment @GaryLineker.... tu as aussi mal vieilli qu'Arsenal.... et tu as brûlé ton maillot desle jour de la défaite 8-1 contre Manchester United.... tu penses toujours que Jack Wilshere peut marcher sur n'importe quel milieu de Premier League. Même avec des poumons de fumeur invétéré et des ligaments croisés rompus à chaque genou.... en pensant à ce pion hallucinant inscrit par Arsenal contre Norwich.