Tu sais que tu as suivi la décennie de foot en Allemagne quand...

Non, le Bayern n'a pas toujours été champion d'Allemagne. Et toi, tu le sais très bien puisque tu suis avec passion la Bundesliga et autres championnats inférieurs allemands depuis 2010. Au bas mot. Ca en fait, une foule d'anecdotes sur le Fußball in Deutschland. Alors tu sais que tu as suivi la décennie de foot en Allemagne quand...

... tu as connu le RB Leipzig avec le statut amateur.... tu parlais de la Bundesliga comme du meilleur championnat du monde après la finale de C1 2013.... tu as vu Pavel Krmaš envoyer son équipe de Fribourg en D2 pour son dernier match au club, d'un beau csc. On appelle ça "".... même si aujourd'hui, les tribunes allemandes continuent de te convaincre que c'est le cas.... tu as découvert Leon Goretzka à Bochum, en 2012.... tu t'es dit que Pierre-Emerick Aubameyang avait de l'humour.