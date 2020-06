Tu sais que tu as regardé "Jour de foot" quand...

Tu penses connaître le vrai sens du mot "suspense" et tu n'en es pas peu fier. Bercé par Thierry Gilardi et Philippe Bruet, tu as navigué sereinement entre Grimonprez-Jooris et Louis-Dugauguez. Nostalgique, tu penses avoir connu "les belles années foot". Toi, tu as regardé "Jour de foot", et la fin de l'émission te fout un petit coup de vieux.

... tu t'es déjà demandé si ton voisin qui te ditquand tu lui dispensait que cette émission aurait dû s'appeler... tu attendais tous les samedis sur Canal + comme le premier samedi du mois sur Canal +.... tu connais mieux les noms des stades français que les prénoms des gens de ta famille. En même temps, ça serait plus simple si ta grand-tante s'appelait Jules-Deschaseaux.... tu, mais tu es persuadé que tu as connu la meilleure période du foot. Vieux con, va.... d'ailleurs, tu as déjà dit :... Vieux con, va.... tu n'avoueras jamais que tu as déjà craqué et regardé le score du match de ton équipe en tapantsur le Télétexte de TF1 ou de France 2.... tu te souviens très bien de la montée de stress quand c'était au tour du match de ton équipe.... d'ailleurs, tu essayais de percer le moindre tic de langage ou changement de ton dans la voix de l'envoyé spécial pour avoir des informations sur le résultat avant le résumé.... en vrai, tu étais dans un état second depuis le générique. Car s'il y a bien une constante qualitative dans les, ce sont les génériques.... tu affirmes d'ailleurs à quiconque souhaite l'entendre que le plus beau morceau de David Hallyday, c'est celui-là :