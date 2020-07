Tu sais que tu as joué au foot en colo quand...

Le début des vacances scolaires siffle le coup d'envoi de la saison des colonies de vacances. Et ce n'est certainement pas pendant ces séjours que tu vas laisser le foot à la maison. Oui, tu sais que même en colo, tu restes un vrai dingue de foot quand...

Tu sais que tu as joué au foot avec une balle en mousse quand...

... tu as insisté pour mettre tes crampons dans ta valise, quitte à sacrifier les chaussons de plage en plastique, qui étaient pourtant recommandés dans l'inventaire.... la première question que tu poses à ton voisin dans le car, le jour du départ :... la première question que tu poses au mono dans le car, le jour du départ :... tu t'es déjà lié d'amitié avec un mec juste en parlant de Pius N'Giefi. Ben quoi, tu n'en croises pas tous les jours des gens qui viennent de Sedan !... la deuxième question que tu poses au mono si tu pars en juillet les années paires (hors Covid) :... la réponse était. Ta colo était déjà réussie.... tu as développé de sacrésavec une balle en mousse. Celle-là même qui finissait invariablement en miettes à la fin de la quinzaine.... tu savais très bien qu'il ne fallait pas prendre ce thème. C'est le même piège que l'EPS : tout sauf du foot.... bon, au moins, tu as aussi eu une belle carrière en basket sur gazon, en volley sans filet, en flag-rugby, en épervier et en ultimate.... ton terrain à toi n'a ni ligne tracée ni filet (quand il y a des cages), il est en revanche truffé de bosses....: on a d'autres classiques dans les virages.... tu joues dans des équipes mixtes.... tu as mis fin au séjour de Jordan en lui pétant la rotule. Mais tu lui as promis de lui envoyer une carte postale.... les jours de pluie, tu te rabats évidemment sur le tournoi de baby-foot. Ou au classique des classiques : une tournante de ping-pong.