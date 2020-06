Tu sais que tu as découvert le foot avec la Coupe du monde 90 quand...

Il y a 30 ans débutait, en Italie, une Coupe du monde décriée. Peu de jeu, pas mal de violence et une finale oubliable, disent les grincheux. Mais pour toi, elle reste la première, et une première, c'est toujours beaucoup d'impatience, de souvenirs et de détails qui remontent à la surface.

... pour toi, une phase finale, c'était sans l'équipe de France.... tu te demandais à l'époque d'où venait cette passion des Italiens pour les pistes d'athlétisme dans leurs stades.... tu as d'ailleurs de la peine pour le Stadio Delle Alpi, petit ange de béton parti trop tôt.... tu as vu jouer la RFA, la Tchécoslovaquie, l'URSS et la Yougoslavie. En fait, cette édition, c'était un pot de départ géant.... ton Arconada à toi s'appelait Nery Pumpido.... tu revois Massing découper Caniggia et monsieur Vautrot attendre qu'il remette sa chaussure pour l'expulser.... les tacles par derrière ne te choquaient pas plus que ça.... les gardiens prenant le ballon à la main après une passe en retrait non plus.... les yeux exorbités de Totó Schillaci après ses (six) buts t'empêchent encore de dormir.... tu étais encore trop jeune pour comprendre le concept de... parce que... pour toi, une émission de debrief se devait d'être animée par Roger Zabel en chemisette.... tu vois encore le mollard de Rijkaard dans les bouclettes de Völler.... d'ailleurs, tu as découvert ce qu'était un contentieux historique devant ce Pays-Bas - RFA.... tu es tombé amoureux de Pixie Stojkovi? sur sa feinte de volée contre l'Espagne.