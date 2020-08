Tu sais que tu as connu la Ligue des Champions sur TF1 quand...

Ce mercredi soir, la demi-finale de Ligue des Champions entre le Bayern et Lyon sera diffusé sur TF1. Il s'agit là d'un grand retour pour la compétition reine, et, forcément, cela nous ramène à l'époque des Thierry Roland, Jean-Michel Larqué et Thierry Gilardi. Tu sais que tu as connu l'époque dorée de la Ligue des Champions sur TF1 quand...

... Tu connais Roger Zabel.... Cela fait un quart de siècle que tu endures Pascal Praud.... Mais tu l'as connu avant qu'il ne devienne imblairable.... Personne ne cherchait a s'incruster chez toi pour regarder le match.... Tu as entendu Thierry Roland qualifier les Glasgow Rangers de "".... Tu connais le onze type de l'Etoile Rouge de Belgrade 1991.... "" "" Merci, monsieur George.... Tu as entendu Thierry Roland galérer pour prononcer le nom du jeune buteur batave "... Tu prenais un plaisir fou à regarder le résumé d'Ajax Amsterdam-Panathinaïkos Athènes. Oui, c'était une demi-finale de C1.... Japhet N'Doram et Nicolas Ouédec te faisaient vibrer. Jusqu'à ce que Alessandro Del Piero mette fin à ton rêve.... Thierry Henry et David Trezeguet te faisaient rêver aussi. Et puis Del Piero...... Tu aurais bien aimé l'assistance de la VAR quand Gianluca Vialli a volontairement utilisé son coude pour exploser le nez d'Éric Decroix.... Tu as vu Lars Ricken lober Angelo Peruzzi sur son tout premier ballon touché.